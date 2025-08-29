Receita paga R$ 2,9 bilhões para restituições do IR hoje; saiba se você está no 4º lote
A Receita Federal realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do quarto lote de restituição doImposto de Renda 2025. São beneficiados...
A Receita Federal realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do quarto lote de restituição doImposto de Renda 2025. São beneficiados 1.884.035 contribuintes, no valor total de R$ 2.917.617.001,41. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Quem não entrou na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro. O pagamento é feito ao longo desta sexta-feira, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”. O quarto lote tem um número maior de contribuintes sem prioridades legais, com 1.454.509 restituições. Do total, R$ 454.613.578,23 são para contribuintes com prioridade legal: Além disso, 312.915 restituições são de contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix. A página “Meu Imposto de Renda”apresenta orientações e os canais de prestação do serviço. E permite ainda a consulta da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido. Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e56,5% têm valor a restituir. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Receita paga R$ 2,9 bilhões para restituições do IR hoje; saiba se você está no 4º lote apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Calendário de pagamento da restituição
Pagamento
Sem prioridades
Como consultar
Prazo
A Receita Federal realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do quarto lote de restituição doImposto de Renda 2025. São beneficiados 1.884.035 contribuintes, no valor total de R$ 2.917.617.001,41.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.
Quem não entrou na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.
O pagamento é feito ao longo desta sexta-feira, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.
Os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
O quarto lote tem um número maior de contribuintes sem prioridades legais, com 1.454.509 restituições.
Do total, R$ 454.613.578,23 são para contribuintes com prioridade legal:
Além disso, 312.915 restituições são de contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix.
A página “Meu Imposto de Renda”apresenta orientações e os canais de prestação do serviço. E permite ainda a consulta da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.
Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido.
Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e56,5% têm valor a restituir.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Receita paga R$ 2,9 bilhões para restituições do IR hoje; saiba se você está no 4º lote apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.