Reinaldo Gottino participa do "A Hora do Venenoso" com Fábio do Bú Na última segunda-feira (11), um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, o apresentador Reinaldo Gottino, participou do programa... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h38 )

Foto: Tv Correio Na última segunda-feira (11), um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, o apresentador Reinaldo Gottino, participou do programa “A Hora do Venenoso”, comandado por Fábio do Bú na TV Correio, afiliada da RECORD na Paraíba. Com 20 anos de trajetória na emissora, Gottino é considerado um dos principais jornalistas da televisão brasileira. Atualmente, ele está à frente do Cidade Alerta, onde leva diariamente ao público as principais notícias do Brasil. Além disso, também apresenta o Patrulha das Fronteiras e integra a equipe de repórteres do Domingo Espetacular. Durante o bate-papo com Fábio do Bú, Gottino compartilhou detalhes de sua rotina e relembrou sua trajetória na RECORD, especialmente o período em que esteve à frente do Balanço Geral SP, programa responsável por lançar o sucesso nacional A Hora da Venenosa. “Tenho o maior orgulho de ter participado do A Hora da Venenosa. Esse quadro acabou se espalhando por várias afiliadas e se tornou um grande sucesso”, declarou. Em tom descontraído, o jornalista também falou sobre a transição para o Cidade Alerta, destacando que, embora os programas tenham formatos semelhantes, o Alerta possui o diferencial de falar com todo o país. “Gosto dos desafios e de me adaptar a novos projetos”, confidenciou o apresentador. Além do compromisso diário com o Cidade Alerta, Gottino também produz reportagens exclusivas para o Domingo Espetacular e apresenta o Patrulha das Fronteiras, programa que revela investigações e casos reais envolvendo a segurança nas fronteiras do Brasil. A atração vai ao ar todas as quartas-feiras na tela da RECORD e também está disponível no PlayPlus. O jornalista aproveitou a participação para agradecer ao público paraibano pela audiência e comentou que pretende visitar o estado em breve. “Não conheço a Paraíba, mas vou conhecer em janeiro. É um lugar que desejo visitar há bastante tempo”, disse. A TV Correio reforça, com essa participação especial, a sólida parceria com a RECORD, marcada por um jornalismo popular, ágil e próximo do público. A presença de Reinaldo Gottino ao lado de Fábio do Bú consolida ainda mais essa conexão com os paraibanos. Confira os horários dessas atrações na TV Correio/RECORD: A Hora do Venenoso: segunda a sexta, das 14h30 às 15h00

Cidade Alerta: segunda a sexta, das 16h30 às 18h00, seguido pelo Cidade Alerta PB

Patrulha das Fronteiras: quartas-feiras, às 22h30

Patrulha das Fronteiras: quartas-feiras, às 22h30

Domingo Espetacular: domingos, às 19h45