Relatório da PEC do fim da escala 6×1 deve ser apresentado em até 90 dias
O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC...
O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala 6×1 deve ser apresentado em até 90 dias. O parlamentar prevê a realização audiências públicas para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo, e disse que a intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. “Vamos avaliar quais setores ainda adotam a escala 6×1 e quais efeitos essa mudança teria”, pontuou. A subcomissão foi instalada nesta terça-feira (19) e ficará vinculada à Comissão de Trabalho. O colegiado discutirá a proposta, que também prevê a jornada 4×3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais. Segundo o plano de trabalho divulgado pelo parlamentar, a subcomissão busca “consolidar uma proposta consensual que viabilize o avanço dessa agenda, garantindo a sustentabilidade das políticas públicas de Estado, a viabilidade econômica das empresas de todos os portes — em especial micro e pequenas empresas — e a proteção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que reivindicam jornadas menores, sem prejuízo da remuneração.” Além disso, o documento cita cinco objetivos específicos do grupo: De forma geral, a PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, em especial aos trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução na carga horária, passando o limite de até 44 horas semanais para 36 horas por semana, além do máximo de oito horas por dia. A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e, agora, terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ, para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição. A iniciativa também conta com apoio popular, em coleta de assinaturas que superam os 3 milhões. A PEC não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Erika Hilton (PSOL-SP), deputada responsável pela formalização do projeto, explicou que havia riscos pelo comando do colegiado estar à época com o PL (Partido Liberal) em 2024. Qual é o prazo para a apresentação do relatório da PEC do fim da escala 6×1? O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC deve ser apresentado em até 90 dias. Quais são os planos para a discussão do parecer da PEC? O parlamentar prevê a realização de audiências para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo. A intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O que a subcomissão irá discutir além da escala 6×1? A subcomissão discutirá a proposta que também prevê a jornada 4×3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais. Qual é o objetivo da PEC em relação às jornadas de trabalho? A PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, especialmente para trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução da carga horária, passando o limite de 44 horas semanais para 36 horas, além do máximo de oito horas por dia. De onde partiu a iniciativa da PEC? A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição. Qual é o apoio popular para a PEC? A PEC conta com apoio popular, com uma coleta de assinaturas que supera os 3 milhões. Ela não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ. Quem é a deputada responsável pela formalização do projeto? A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) é a responsável pela formalização do projeto e explicou que havia riscos devido ao comando do colegiado estar na época com o PL (Partido Liberal) em 2024. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Relatório da PEC do fim da escala 6×1 deve ser apresentado em até 90 dias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
A PEC
Perguntas e respostas
O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala 6×1 deve ser apresentado em até 90 dias.
O parlamentar prevê a realização audiências públicas para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo, e disse que a intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa.
“Vamos avaliar quais setores ainda adotam a escala 6×1 e quais efeitos essa mudança teria”, pontuou.
A subcomissão foi instalada nesta terça-feira (19) e ficará vinculada à Comissão de Trabalho. O colegiado discutirá a proposta, que também prevê a jornada 4×3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais.
Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais.
Segundo o plano de trabalho divulgado pelo parlamentar, a subcomissão busca “consolidar uma proposta consensual que viabilize o avanço dessa agenda, garantindo a sustentabilidade das políticas públicas de Estado, a viabilidade econômica das empresas de todos os portes — em especial micro e pequenas empresas — e a proteção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que reivindicam jornadas menores, sem prejuízo da remuneração.”
Além disso, o documento cita cinco objetivos específicos do grupo:
De forma geral, a PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, em especial aos trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução na carga horária, passando o limite de até 44 horas semanais para 36 horas por semana, além do máximo de oito horas por dia.
A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e, agora, terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ, para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição.
A iniciativa também conta com apoio popular, em coleta de assinaturas que superam os 3 milhões. A PEC não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Erika Hilton (PSOL-SP), deputada responsável pela formalização do projeto, explicou que havia riscos pelo comando do colegiado estar à época com o PL (Partido Liberal) em 2024.
Qual é o prazo para a apresentação do relatório da PEC do fim da escala 6×1?
O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC deve ser apresentado em até 90 dias.
Quais são os planos para a discussão do parecer da PEC?
O parlamentar prevê a realização de audiências para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo. A intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
O que a subcomissão irá discutir além da escala 6×1?
A subcomissão discutirá a proposta que também prevê a jornada 4×3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais.
Qual é o objetivo da PEC em relação às jornadas de trabalho?
A PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, especialmente para trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução da carga horária, passando o limite de 44 horas semanais para 36 horas, além do máximo de oito horas por dia.
De onde partiu a iniciativa da PEC?
A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição.
Qual é o apoio popular para a PEC?
A PEC conta com apoio popular, com uma coleta de assinaturas que supera os 3 milhões. Ela não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ.
Quem é a deputada responsável pela formalização do projeto?
A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) é a responsável pela formalização do projeto e explicou que havia riscos devido ao comando do colegiado estar na época com o PL (Partido Liberal) em 2024.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Relatório da PEC do fim da escala 6×1 deve ser apresentado em até 90 dias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.