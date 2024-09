Reportagem da TV Correio é vencedora do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo Na noite dessa segunda-feira (9), a TV Correio foi a grande vencedora da etapa estadual do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo da categoria... Portal Correio|Do R7 10/09/2024 - 12h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-