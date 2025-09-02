Restaurante da UFCG é interditado pela Defesa Civil, em Campina Grande O restaurante universitário da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Campus Campina Grande, foi parcialmente interditado... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 13h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h17 ) twitter

O restaurante universitário da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Campus Campina Grande, foi parcialmente interditado pela Defesa Civil nesta terça-feira (2). O motivo foi a queda de parte da coifa, instalada na cozinha do restaurante, o que comprometeu o funcionamento do local. De acordo com o pró-reitor de Assuntos Comunitários da UFCG, Reginaldo França, o incidente ocorreu no fim de semana, em uma área em cima do fogão. Após a queda, um prestador de serviços da empresa terceirizada responsável pelo gerenciamento do restaurante universitário, comunicou o fato e a Prefeitura Universitária foi acionada para avaliar os danos. Ainda segundo o pró-reitor, imagens das câmeras de segurança do restaurante para que providências sejam tomadas. A Defesa Civil foi acionada, fez uma avaliação em todo o prédio e decidiu interditar parcialmente, em razão da queda. Por causa da interdição, os salões do restaurante também ficaram sem possibilidade de uso. O pró-reitor de Assuntos Comunitários da universidade, Reginaldo França, garantiu que a coifa será reinstalada ainda nesta terça-feira (2) e a desinterdição será solicitada junto à Defesa Civil. A expectativa é que o restaurante universitário seja reaberto já nesta quarta-feira (3). Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Restaurante da UFCG é interditado pela Defesa Civil, em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.