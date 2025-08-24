Resultado definitivo das provas objetivas do concurso da Educação da Paraíba será divulgado nesta segunda-feira (25) O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) terá seu resultado definitivo das provas objetivas divulgado... Portal Correio|Do R7 24/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 00h17 ) twitter

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM) O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) terá seu resultado definitivo das provas objetivas divulgado nesta segunda-feira (25). A nova etapa do certame ocorre quase 20 dias após o resultado preliminar, publicado através do site do Idecan, que é o organizador do concurso, no último dia 6 de agosto. + Confira o resultado definitivo do concurso da Educação da Paraíba O concurso público da SEE-PB oferece 2 mil vagas imediatas para professores efetivos com formação de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.944,09. Apesar do número de vagas disponíveis no edital, até 6 mil candidatos poderão ser aprovados e formar cadastro de reserva. O cronograma aponta que os candidatos convocados para as próximas etapas devem enviar, a partir desta quarta-feira (27), os documentos para a prova de títulos. A convocação para esta etapa será publicada nesta terça-feira (26). Conforme o edital, a distribuição de vagas por área foi: Artes: 165 vagas

Biologia: 98 vagas

Educação Física: 201 vagas

Filosofia: 69 vagas

Física: 86 vagas

Geografia: 161 vagas

História: 177 vagas

Língua Espanhola: 103 vagas

Língua Inglesa: 127 vagas

Língua Portuguesa: 319 vagas

Matemática: 347 vagas

Química: 76 vagas

Sociologia: 71 vagas O resultado preliminar da prova de títulos está previsto para o dia 10 de setembro. Em seguida, os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 11 e 12 de setembro. O resultado definitivo da prova de títulos deve ocorrer, de acordo com o cronograma divulgado pela banca organizadora do concurso, no dia 24 de setembro. Depois disso, ocorrerá apenas a heteroidentificação e avaliação biopsicossocial. O resultado final do concurso está previsto para 24 de outubro.