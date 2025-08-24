Resultado definitivo das provas objetivas do concurso da Educação da Paraíba será divulgado nesta segunda-feira (25)

Logo R7.com
O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) terá seu resultado definitivo das provas objetivas divulgado...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM)

O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) terá seu resultado definitivo das provas objetivas divulgado nesta segunda-feira (25). A nova etapa do certame ocorre quase 20 dias após o resultado preliminar, publicado através do site do Idecan, que é o organizador do concurso, no último dia 6 de agosto.

O concurso público da SEE-PB oferece 2 mil vagas imediatas para professores efetivos com formação de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.944,09. Apesar do número de vagas disponíveis no edital, até 6 mil candidatos poderão ser aprovados e formar cadastro de reserva.

O cronograma aponta que os candidatos convocados para as próximas etapas devem enviar, a partir desta quarta-feira (27), os documentos para a prova de títulos. A convocação para esta etapa será publicada nesta terça-feira (26).

Conforme o edital, a distribuição de vagas por área foi:

  • Artes: 165 vagas
  • Biologia: 98 vagas
  • Educação Física: 201 vagas
  • Filosofia: 69 vagas
  • Física: 86 vagas
  • Geografia: 161 vagas
  • História: 177 vagas
  • Língua Espanhola: 103 vagas
  • Língua Inglesa: 127 vagas
  • Língua Portuguesa: 319 vagas
  • Matemática: 347 vagas
  • Química: 76 vagas
  • Sociologia: 71 vagas

O resultado preliminar da prova de títulos está previsto para o dia 10 de setembro. Em seguida, os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 11 e 12 de setembro.

O resultado definitivo da prova de títulos deve ocorrer, de acordo com o cronograma divulgado pela banca organizadora do concurso, no dia 24 de setembro. Depois disso, ocorrerá apenas a heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

O resultado final do concurso está previsto para 24 de outubro.

