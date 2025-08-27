Resultado preliminar das provas do concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba é divulgado O resultado preliminar das provas objetivas do concurso para a Secretaria da Cultura do Estado da Paraíba (SEE-PB) foi divulgado nesta... Portal Correio|Do R7 27/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h37 ) twitter

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM) O resultado preliminar das provas objetivas do concurso para a Secretaria da Cultura do Estado da Paraíba (SEE-PB) foi divulgado nesta quarta-feira (27). As pessoas que estão concorrendo às vagas ofertadas têm acesso ao detalhamento dessas informações através do site do Idecan, que é o organizador do concurso. + Confira o resultado preliminar do concurso da Educação da Paraíba O cronograma aponta que os candidatos têm até o outro sábado (6/8) para fazer interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. O resultado definitivo está previsto para o dia 15 de setembro. Posteriormente, o próximo passo fica por conta da convocação para a prova de título, que está agendada para o dia 16 de setembro. O concurso oferece 33 vagas, todas de nível superior, com salários que chegam a R$ 3.500, além de Auxílio Alimentação de R$ 600. A aplicação do exame ocorreu no início do mês para os cargos de Analista em Gestão Cultural, Analista em Gestão Cultural – Teatro, Analista em Gestão Cultural – Dança, Analista em Gestão Cultural – Artes, Analista em Gestão Cultural – Audiovisual, Analista em Gestão Cultural – Música, Analista em Gestão Cultural – Literatura, Analista em Gestão Cultural – Produtor Cultural, Antropólogo, Arqueólogo, Museólogo, Paleontólogo, Restaurador, Arquivista, Analista Bibliotecário e Historiador. Além da fase de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, o concurso também terá prova de títulos, de caráter classificatório. O post Resultado preliminar das provas do concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba é divulgado apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.