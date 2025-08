Resultado preliminar das provas objetivas do concurso da Educação da Paraíba é divulgado O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) teve seu resultado preliminar das provas objetivas divulgado...

O concurso para a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (SEE-PB) teve seu resultado preliminar das provas objetivas divulgado nesta quarta-feira (6). As pessoas que estão concorrendo às vagas ofertadas têm acesso ao detalhamento dessas informações através do site do Idecan, que é o organizador do concurso.

+ Confira o resultado preliminar do concurso da Educação da Paraíba

O concurso público da SEE-PB oferece 2 mil vagas imediatas para professores efetivos com formação de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.944,09. Apesar do número de vagas disponíveis no edital, até 6 mil candidatos poderão ser aprovados e formar cadastro de reserva.

O cronograma atualizado aponta que os candidatos têm até sexta-feira (8) para fazer interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. O resultado definitivo está previsto para o dia 25 de agosto.

Posteriormente, o próximo passo fica por conta da convocação para a prova de título, que está agendada para o dia 26 de agosto.

Conforme o edital, a distribuição de vagas por área foi:

Artes: 165 vagas

Biologia: 98 vagas

Educação Física: 201 vagas

Filosofia: 69 vagas

Física: 86 vagas

Geografia: 161 vagas

História: 177 vagas

Língua Espanhola: 103 vagas

Língua Inglesa: 127 vagas

Língua Portuguesa: 319 vagas

Matemática: 347 vagas

Química: 76 vagas

Sociologia: 71 vagas

