O show de Roberto Carlos em João Pessoa, que acontecerá na noite desta terça-feira, tem gerado grande repercussão nas ruas e também nas redes sociais. A página Jampa Mil Grau, no Instagram, usou da criatividade para inserir o Rei em situações inusitadas no dia a dia da capital paraibana e até de uma outra cidade do estado. (Confira todas as imagens na galeria abaixo) Entre as brincadeiras registradas, uma montagem mostra Roberto Carlos em “alto mar”, fazendo alusão à grande quantidade de água que costuma se acumular na ladeira que liga os bairros de Mangabeira ao Valentina, sempre que chove. Outra piada bastante compartilhada foi a presença fictícia do cantor na tradicional Tapiocaria do Irmão Firmino, no Cajá, parada quase obrigatória para quem segue viagem em direção ao Agreste e Sertão paraibano. Roberto Carlos subirá ao palco às 21h desta terça-feira (5), na praia de Tambaú, com entrada gratuita. A apresentação faz parte das comemorações pelos 440 anos de João Pessoa. Veja as fotos: Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Roberto Carlos em João Pessoa rende montagens do Rei em situações inusitadas na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.