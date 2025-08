Roberto Carlos em João Pessoa: saiba tudo sobre show do Rei, na noite desta terça-feira (5) O aniversário de 440 anos de João Pessoa nesta terça-feira (5) terá um encontro especial entre o público da cidade e o Rei Roberto... Portal Correio|Do R7 05/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberto Carlos faz show em João Pessoa nesta terça-feira (5) (Foto: Reprodução / Instagram) O aniversário de 440 anos de João Pessoa nesta terça-feira (5) terá um encontro especial entre o público da cidade e o Rei Roberto Carlos. A expectativa é que o Busto de Tamandaré receba aproximadamente 400 mil pessoas e a show está previso para às 20h. O Portal Correio reuniu as dúvidas mais frequentes e apresenta orientações para que você possa aproveitar o show da melhor maneira. Ingressos Quem quiser aproveitar o show em um espaço privilegiado, estão sendo vendidos ingressos para a área VIP. Os valores vão de R$ 300 até R$ 2.200 e podem ser adquiridos através do site da empresa Zig Tickets. Trânsito A operação começa a partir das 5h e se estende durante todo o dia, até após a finalização da apresentação. O ordenamento do trânsito será feito por 100 agentes de mobilidade, distribuídos em três turnos, além de servidores de apoio administrativo, 10 viaturas, 25 motocicletas, 6 bicicletas, 250 cones de sinalização e 30 barreiras físicas. A partir das 5h: Isolamento das áreas reservadas e proibição de estacionamento nos pontos críticos.

Isolamento das áreas reservadas e proibição de estacionamento nos pontos críticos. A partir das 13h – Organização das áreas para ambulantes e ônibus; reforço das equipes nos principais pontos de circulação, carga e descarga, além de suporte às caravanas e orientação aos pedestres.

– Organização das áreas para ambulantes e ônibus; reforço das equipes nos principais pontos de circulação, carga e descarga, além de suporte às caravanas e orientação aos pedestres. A partir das 17h – Bloqueios totais nas vias próximas ao palco, para garantir segurança viária e espaço para viaturas das forças de segurança, saúde e emergência. Linhas de ônibus As linhas 507 (Cabo Branco); 510 (Tambaú); 521 (Tambaú); 1500 e 5100 (Circulares): 5600, 5603 e 5605 vão atender ao público que desejar ir ao show. Segundo a Semob-JP, veículos extras serão colocados para reforçar a demanda e estarão circulando mediante a necessidade observada pelos agentes de mobilidade. Ruas serão bloqueadas As vias do entorno do Largo de Tambaú, como trechos da Avenida Cabo Branco, Rua Helena Meira Lima, Rua Almirante Tamandaré e adjacências, terão circulação totalmente interrompida a partir das 17h. (veja o mapa explicando as alterações abaixo). Crianças Uma das principais recomendações é voltada para os pais que irão levar crianças. É importante que os responsáveis coloquem pulseiras de identificação nas crianças, com nome e contato dos responsáveis, para facilitar o reencontro em caso de desencontro. Alimentação Quem optar por levar comida ou bebida deve evitar recipientes de vidro, que são perfurocortantes, e estão proibidos. É importante dar preferência a garrafas plásticas e talheres descartáveis, tanto pela segurança quanto pela praticidade. Isso evita acidentes e colabora com a limpeza do espaço. Segurança O esquema de segurança contará com o trabalho integrado da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. Estão mobilizados cerca de 400 policiais, além de 100 agentes da Guarda Civil, drones de videomonitoramento, viaturas, motos e um ônibus. Câmeras de reconhecimento facial serão utilizadas em pontos estratégicos. Também haverá delegacia móvel, equipes de flagrante e patrulhamento especializado. Assistência em Saúde Para garantir o atendimento em casos de emergência, 29 profissionais do Samu-JP estarão atuando no local, com suporte de 2 ambulâncias de Suporte Avançado (USA), 2 de Suporte Básico (USB), 4 motolâncias, 1 Veículo de Intervenção Rápida (VIR) e pontos estratégicos de atendimento na Avenida Cabo Branco e no Busto de Tamandaré. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Roberto Carlos em João Pessoa: saiba tudo sobre show do Rei, na noite desta terça-feira (5) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.