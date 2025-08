Roberto Carlos em João Pessoa: Veja as principais recomendações para o show histórico Com um público estimado em 400 mil pessoas, a Prefeitura de João Pessoa reforçou, neste domingo (3), algumas recomendações para os... Portal Correio|Do R7 03/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 12h17 ) twitter

Roberto Carlos se apresenta em João Pessoa, na próxima terça-feira (Foto: Site oficial Roberto Carlos) Com um público estimado em 400 mil pessoas, a Prefeitura de João Pessoa reforçou, neste domingo (3), algumas recomendações para os pessoenses e turistas que vão assistir ao show do cantor Roberto Carlos. O artista se apresenta nesta terça-feira (5), quando é celebrada a fundação de João Pessoa, que comemora 440 anos, e o dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana. Para garantir a segurança e o bem-estar, o cidadão precisa seguir algumas dicas para encarar a multidão que estará nas areias das Praias de Tambaú e Cabo Branco. Crianças Uma das principais recomendações é voltada para os pais que irão levar crianças. É importante que os responsáveis coloquem pulseiras de identificação nas crianças, com nome e contato dos responsáveis, para facilitar o reencontro em caso de desencontro. Alimentação Quem optar por levar comida ou bebida deve evitar recipientes de vidro, que são perfurocortantes, e estão proibidos. É importante dar preferência a garrafas plásticas e talheres descartáveis, tanto pela segurança quanto pela praticidade. Isso evita acidentes e colabora com a limpeza do espaço. “Lembrem-se sempre de beber água e, se sentir fome, os ambulantes participaram de um curso de higienização de alimentos e estão preparados para atender bem a população”, garantiu o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire. Limpeza urbana O projeto Recicla João Pessoa vai executar a separação de resíduos entre secos e úmidos no dia do show de Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré. São aproximadamente 70 agentes neste trabalho de coletar latinhas e garrafas de plástico, entre outros materiais recicláveis. Além da coleta seletiva durante o evento, serão instalados seis pontos de entrega voluntária (PEV) de recicláveis ao longo do espaço festivo, promovendo o engajamento do público e a educação ambiental. Mobilidade urbana Devido ao grande fluxo de pessoas esperado para o show de Roberto Carlos, que acontece no Busto de Tamandaré, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) montou uma operação especial de transporte para facilitar a ida e o retorno do público ao evento. A Prefeitura de João Pessoa reforça a importância do uso do transporte coletivo, além de táxis e transporte por aplicativo, como alternativas seguras, econômicas e sustentáveis. Segurança reforçada O esquema de segurança contará com o trabalho integrado da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. Estão mobilizados cerca de 400 policiais, além de 100 agentes da Guarda Civil, drones de videomonitoramento, viaturas, motos e um ônibus. Câmeras de reconhecimento facial serão utilizadas em pontos estratégicos. Também haverá delegacia móvel, equipes de flagrante e patrulhamento especializado. Assistência em Saúde Para garantir o atendimento em casos de emergência, 29 profissionais do Samu-JP estarão atuando no local, com suporte de 2 ambulâncias de Suporte Avançado (USA), 2 de Suporte Básico (USB), 4 motolâncias, 1 Veículo de Intervenção Rápida (VIR) e pontos estratégicos de atendimento na Avenida Cabo Branco e no Busto de Tamandaré. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Roberto Carlos em João Pessoa: Veja as principais recomendações para o show histórico apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.