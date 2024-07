Rômulo Palitot defende igualdade na advocacia em candidatura ao Quinto Constitucional O advogado Romulo Palitot, candidato a desembargador pelo Quinto Constitucional da OAB, destacou durante entrevista com jornalistas... Portal Correio|Do R7 31/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-