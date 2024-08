Rússia declara fundação de George Clooney indesejável e proíbe sua atuação no país A lista de organizações proibidas na Rússia aumentou nesta segunda-feira (19), quando a Procuradoria-Geral do país classificou de indesejável... Portal Correio|Do R7 19/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h36 ) ‌



