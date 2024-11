Saiba como será o procedimento de prisão do médico Fernando Cunha Lima A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da paraíba decretou nesta terça-feira (05), a prisão preventiva do médico pediatra Fernando...

