Saiba detalhes do novo shopping que será instalado no centro de João Pessoa

Portal Correio|Do R7 03/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h58 )

Centro Histórico (Foto: Divulgação / Secom-JP) A prefeitura de João Pessoa iniciou estudos para instalar um novo shopping no centro de João Pessoa. De acordo com a gestão municipal, a ideia do novo empreendimento é fomentar a economia criativa, o artesanato e a cultura local. Nesta terça-feira (3), o prefeito Cícero Lucena se reuniu, com Fábio Silva, idealizador da Casa Zero 81, projeto referência em Pernambuco. A proposta apresentada durante o encontro prevê a instalação da Casa Zero 83 ampliando a rede que já conta com uma unidade no Recife. O espaço funciona como um shopping social e cultural, reunindo café, loja de artesanato, cursos de capacitação e ações de valorização da economia criativa, mantidos por meio de parcerias com a iniciativa privada, doações e apoio institucional. Atualmente, representantes da Inovacentro estão em busca de um imóvel para sediar o projeto. Depois disso, opróximo passo será a formação de um grupo de trabalho para viabilizar a instalação da Casa Zero 83, que terá como missão promover inclusão produtiva, geração de renda e fortalecimento da cultura local, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. Casa Zero O projeto chama Casa Zero é considerado o primeiro shopping social do Brasil e reúne empreendedorismo social, cultura, educação, criatividade, inovação e conexão. Situado no centro do Recife e batizado de Casa Zero 81. em referência ao DDD da região, as pessoas têm acesso a espaços como projetos educacionais e culturais de ONGs. Por lá também é possível ter acesso a oficinas de artesanato, cozinha gourmet, coworking, biblioteca, sala de inovação, estúdios, podcast, entre outros. A próxima filial do projeto, a Casa Zero 11, está sendo construída em São Paulo. O objetivo do grupo é contabilizar dez Casas Zero até 2030. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Saiba detalhes do novo shopping que será instalado no centro de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.