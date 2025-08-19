Saiba quais são as acusações que Tirullipa enfrenta pelo Ministério Público do Ceará O post Saiba quais são as acusações que Tirullipa enfrenta pelo Ministério Público do Ceará apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias...

Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share