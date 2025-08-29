Saiba qual será a atração do Sabadinho Bom deste final de semana
O Sabadinho Bom deste final de semana vai ter o músico Helton Souza como atração principal. O evento realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) acontece a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade e promete levar o público a clássicos do samba e do chorinho. Além disso, ele vai tocar músicas que fazem parte do cenário paraibano e nacional. O público também vai se encantar com alguns chorinhos que, segundo o artista, contribuem para preservar a essência do projeto. No repertório, estão músicas como ‘Devoto de São Jorge’ (Helton Souza), ‘O sol e o temporal’ (Kojak do Banjo), ‘Nos braços da batucada’ e ‘Será que é amor’, ambas de Arlindo Cruz. De chorinho, o destaque será o clássico ‘Brasileirinho’, de Waldir Azevedo. O post Saiba qual será a atração do Sabadinho Bom deste final de semana apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
No palco, acompanham Helton Souza os músicos Fernando Moura no cavaquinho, Breno Brito no violão, Rebeca Aires no saxofone e voz, Gilmar Maryton na bateria, Jefferson Pereira no pandeiro, Ryann Souza no surdo, tantã, percussão geral e voz.
