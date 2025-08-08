Saiba quem é Hytalo Santos, influenciador paraibano investigado por suspeita de exploração de menores em conteúdo digital O influenciador paraibano Hytalo Santos, de 24 anos, está envolvido em uma série de polêmicas após ser acusado de explorar menores... Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h18 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador paraibano Hytalo Santos, de 24 anos, está envolvido em uma série de polêmicas após ser acusado de explorar menores de idade na produção de seus conteúdos para redes sociais.

Hytalo ganhou seguidores na internet após compartilhar sua convivência com um grupo chamado “Turma do Hytalo”, formado grande parte por adolescentes e crianças. Os integrantes participam de vídeos que, segundo denúncias, incluem situações adultas.

Desde dezembro de 2024, o influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de exploração de menores. A apuração teve início após uma denúncia anônima recebida pelo órgão.

O caso ganhou ainda mais repercussão nesta semana, após o criador de conteúdo Felca publicar um vídeo acusando Hytalo de sexualizar crianças e adolescentes para atrair conteúdo voltado a pedófilos. Entre os casos citados por ele está o da influenciadora mirim Kamylinha, que, segundo Felca, teria sido explorada desde os 12 anos e incentivada a adotar comportamentos sexualizados.

O youtuber também apresentou imagens de conteúdos produzidos por Hytalo nos quais menores aparecem em ambientes com bebidas alcoólicas e em situações íntimas.

A repercussão aumentou após o perfil de Hytalo nas redes sociais apresentar a mensagem: “Infelizmente, esta página não está disponível”. Até o momento, não há confirmação se a conta foi removida pela plataforma ou desativada pelo próprio influenciador.

O MPPB ainda não divulgou detalhes sobre o andamento das investigações.

Você pega um monte de crianças e adolescentes no auge da puberdade, coloca todo mundo em uma espécie de reality show com bagunça e conteúdo sexualizado, joga para o Brasil inteiro assistir e ainda lucra com isso, afirmou. ( Você pega um monte de crianças e adolescentes no auge da puberdade, coloca todo mundo em uma espécie de reality show com bagunça e conteúdo sexualizado, joga para o Brasil inteiro assistir e ainda lucra com isso, afirmou. )

É um clima adulto que contrasta com o fato de eles serem crianças. Dá um desconforto ruim. Mas a parada piora, e piora muito. ( É um clima adulto que contrasta com o fato de eles serem crianças. Dá um desconforto ruim. Mas a parada piora, e piora muito. )