Santa Rita abraça o Setembro Amarelo: "Seja a ajuda que o outro precisa" O mês de setembro marca, em todo o país, a campanha Setembro Amarelo — um movimento de conscientização voltado à prevenção do suicídio... Portal Correio|Do R7 04/09/2025 - 15h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h17 )

O mês de setembro marca, em todo o país, a campanha Setembro Amarelo — um movimento de conscientização voltado à prevenção do suicídio e à promoção do cuidado com a saúde mental. Em Santa Rita, a Prefeitura aderiu ao tema “Seja a ajuda que o outro precisa” e preparou uma agenda de atividades para fortalecer a rede de apoio, reduzir estigmas e incentivar a busca por ajuda qualificada. Ao longo do mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a Secretaria da Mulher e Secretaria de Educação realizam palestras, rodas de conversa, escutas qualificadas e ações educativas. As iniciativas têm foco no acolhimento, na informação e na orientação sobre onde procurar atendimento, reforçando que saúde mental é tão essencial quanto saúde física. A prevenção começa pelo diálogo. Falar sobre sofrimento emocional, depressão, ansiedade, automutilação e ideação suicida salva vidas. Por isso, a gestão municipal tem ampliado espaços de escuta e cuidado, envolvendo profissionais da saúde, assistência social, educação e proteção social para identificar sinais de alerta, orientar famílias e encaminhar cada caso ao serviço adequado. A Prefeitura de Santa Rita acredita que a informação e a educação são ferramentas fundamentais para proteger vidas. Se você ou alguém próximo estiver passando por um momento difícil, procure ajuda. Falar é a melhor solução — e não precisa ser sozinho. Onde buscar apoio em Santa Rita UBS mais próxima: acolhimento, avaliação e encaminhamentos.

CRAS: orientação psicossocial e articulação com a rede de proteção.

Secretaria da Mulher: suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, com acolhimento e encaminhamentos. Canais de apoio 24h CVV – 188 (ligação gratuita) e chat em cvv.org.br

SAMU – 192 em situações de urgência Setembro Amarelo é um convite para cuidarmos uns dos outros. Em Santa Rita, valorizamos a vida e trabalhamos para que todos se sintam amparados e respeitados. Juntos, podemos construir uma cidade mais solidária, onde pedir e oferecer ajuda faça parte da nossa rotina. Cada vida importa.