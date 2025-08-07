São João 2026 de Campina Grande já tem data marcada, com formato menor do que em 2025 As datas do São João 2026 de Campina Grande foram oficialmente divulgadas, o evento acontecerá de 3 de junho a 5 de julho, totalizando... Portal Correio|Do R7 07/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h18 ) twitter

(Divulgação) As datas do São João 2026 de Campina Grande foram oficialmente divulgadas, o evento acontecerá de 3 de junho a 5 de julho, totalizando 33 dias de festa no Parque do Povo. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (6) pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Nesta edição, o evento terá cinco dias a menos em relação ao São João de 2025, que contou com 38 dias de programação. A mudança faz parte de um novo planejamento da gestão municipal. O anúncio foi realizado após uma reunião entre o prefeito e representantes da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG). De acordo com Bruno, a divulgação antecipada tem o objetivo beneficiar empreendedores e empresas envolvidas diretamente com o evento, possibilitando uma preparação mais eficaz. A definição das datas também facilita o cronograma de montagem das estruturas e do suporte logístico no Parque do Povo. Apesar da confirmação do período da festa, ainda não foram divulgadas atrações para o São João 2026. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post São João 2026 de Campina Grande já tem data marcada, com formato menor do que em 2025 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.