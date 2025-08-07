Logo R7.com
São João 2026 de Campina Grande já tem data marcada, com formato menor do que em 2025

Portal Correio|Do R7

As datas do São João 2026 de Campina Grande foram oficialmente divulgadas, o evento acontecerá de 3 de junho a 5 de julho, totalizando 33 dias de festa no Parque do Povo. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (6) pelo prefeito Bruno Cunha Lima.

Nesta edição, o evento terá cinco dias a menos em relação ao São João de 2025, que contou com 38 dias de programação. A mudança faz parte de um novo planejamento da gestão municipal.

O anúncio foi realizado após uma reunião entre o prefeito e representantes da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG). De acordo com Bruno, a divulgação antecipada tem o objetivo beneficiar empreendedores e empresas envolvidas diretamente com o evento, possibilitando uma preparação mais eficaz.

A definição das datas também facilita o cronograma de montagem das estruturas e do suporte logístico no Parque do Povo.

Apesar da confirmação do período da festa, ainda não foram divulgadas atrações para o São João 2026.

