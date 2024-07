Semana inicia com mais de 500 vagas de emprego na Paraíba

‌



Carteira de Trabalho e Previdência Social (Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Fotos Públicas) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferta, a partir desta segunda-feira (15), 533 vagas de emprego, em 10 municípios paraibanos. Em João Pessoa, serão disponibilizadas 202 vagas – o maior número de oportunidades. As demais vagas estão distribuídas nos postos das cidades de Campina Grande, Bayeux, Sapé, São Bento, Santa Rita, Patos, Cabedelo, Pombal e Guarabira. No posto Sine-PB e nas quatro unidades de atendimento localizadas em João Pessoa ainda estarão disponíveis vagas para os cargos de trabalhador de preparação de pescados, com oito vagas; motorista entregador, seis vagas; armador de ferros, eletricista e servente de obras, com cinco vagas para cada cargo; operador de telemarketing ativo e receptivo e consultor de vendas, com quatro vagas para cada cargo, além de outras oportunidades em diversas áreas. Na cidade de Campina Grande, serão 171 vagas, sendo servente de obras (30), servente de obras com ensino fundamental incompleto – 6 meses/CTPS (25), pedreiro, carpinteiro e auxiliar de linha de produção (10 vagas para cada cargo), auxiliar de encanador (5) e auxiliar de linha de produção (médio completo – 6 meses/CTPS), auxiliar de cozinha e servente de obras (4 vagas para cada função) as profissões com o maior número de postos de trabalho disponíveis. Já em Santa Rita, serão ofertadas 22 vagas de emprego, com destaque para quatro vagas para repositor em supermercados, três para auxiliar de linha de produção e auxiliar de estoque (cada cargo), conferente de carga e descarga, oficial de Serv. Gerais na M. de edificações e conferente de logística, duasvagas cada cargo. No Sine-PB em Guarabira, serão disponibilizadas 80 vagas. Somente para costureira em geral são 50 vagas, mas exige-se o ensino fundamental incompleto – 6 meses, outras 20 vagas para costureira em geral com fundamental médio incompleto e para costureira em geral com fundamental completo são 10 vagas. O Sine estadual de Patos terá quatro vagas. As vagas de destaque são para operador de caixa, encarregado de frios, encarregado de açougue e encarregado de hortifrutigrangeiros, uma vaga para cada cargo. Já em São Bento, das sete vagas disponíveis, duas são para atendente de lojas e mercados, duas para atendente de lanchonete; já gerente de empresas comerciais, auxiliar de estoque e vendedor no comércio de mercadorias, uma vaga para cada cargo. E no posto do Sine/PB de Pombal, uma vaga para ajudante de motorista (médio completo – 1 mês/CTPS). Ainda há 11 vagas no posto Sine-PB – Cabedelo, que estão assim distribuídas: duas vagas para fiscal de prevenção de perdas e duas para operador de caixa; para supervisor de logística, repositor em supermercados, auxiliar de linha de produção, uma vaga para cada cargo, entre outras funções. No município de Bayeux, serão disponibilizadas 21 vagas. Para o cargo de consultor de vendas – cinco vagas, para repositor em supermercados – quatro vagas, conferente de logística e entregador de gás (ajudante de caminhão) – duas vagas cada cargo. As outras ofertas são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, supervisor de transportes, serralheiro de alumínio, pintor de estruturas metálicas, analista de recursos humanos, entre outras. Já no posto de Sapé, 14 vagas são distribuídas para os cargos de recepcionista, em geral, (três vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (duas vagas), as outras ofertas são distribuídas em diversas áreas como balconista, biomédico, auxiliar de enfermagem, atendente de padaria, gerente comercial, pasteleiro e técnico em saúde bucal. O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos. O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com. Confira aqui as vagas Telefones do Sine-PB para contato: João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600 Bayeux – 98619-1918 Cabedelo – 3250-3270 Cajazeiras -3531-7003 Campina Grande – 3310-9412 Guarabira – 3271-3252 Itaporanga – 3451-2819 Mamanguape – 3292-1931 Monteiro – 99863-3217 Patos – 3421-1943 Santa Rita – 3229-3505 Sapé – 3283-6460 Pombal – 3431-3545 Conde – 3298-2025 São Bento – 3444-2712 O post Semana inicia com mais de 500 vagas de emprego na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.