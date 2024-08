Seminário “Vendas e Positividade” com estratégias para empreendedores acontece nesta terça-feira (13) Acontece nesta terça-feira (13) o seminário “Vendas e Positividade”, voltado para empreendedores paraibanos conhecerem estratégias... Portal Correio|Do R7 12/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 19h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-