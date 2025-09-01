Setembro Amarelo: advogada trabalhista alerta riscos à saúde mental nas relações de trabalho
A Reforma Trabalhista flexibilizou normas que podem afetar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, sendo fator crucial para a saúde mental. Entre os principais pontos das mudanças estão a flexibilização da jornada, já que permite a possibilidade de negociação entre empregado e empregador (como o trabalho intermitente ou jornada 12×36) podendo levar à jornada excessiva, e, portanto, prejudicar a saúde mental, assim como a valorização do acordo individual, pois pode se sobrepor à legislação e favorecer situações de exploração emocional ou sobrecarga psicológica, principalmente em ambientes de baixa proteção sindical. Por fim, como a reforma trabalhista prevê a possibilidade de condenação do trabalhador a arcar com honorários e custas processuais em caso de derrota, caso não seja beneficiário da justiça gratuita, tal fato pode desencorajar trabalhadores a oferecerem denúncias de assédio moral e abusos que prejudiquem sua saúde mental.
Os riscos mais comuns são o assédio moral, sobrecarga de trabalho com jornadas prolongadas, pressão e cobrança para atingir metas abusivas, trabalhar em ambiente tóxico, falta de reconhecimento por parte de seus superiores e insegurança no ambiente laboral.“Esses riscos são os que mais contribuem atualmente para transtornos como ansiedade, depressão, síndrome de burnout e estresse crônico”, explica a advogada Mariana Freire.
A advogada Mariana Freire detalha que, pela legislação brasileira (especialmente a CLT, a Constituição Federal e a NR-17), as empresas devem:- Garantir um ambiente de trabalho saudável, físico e psicologicamente;- Prevenir riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais;- Promover ações de saúde mental (campanhas, suporte psicológico, programas de bem-estar);- Investigar e punir casos de assédio moral/sexual;- Adaptar condições de trabalho, quando necessário, para proteger a saúde mental. É preciso destacar que o descumprimento dessas obrigações pode gerar responsabilidade civil, trabalhista e até penal.
“O assédio moral é a exposição reiterada e contínua de um trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras ou hostis no ambiente de trabalho, como ameaças, gritos, xingamentos, humilhações, cobranças excessivas ou incoerentes, sabotagem das atividade”, enfatiza a advogada. O assédio moral pode gerar sérios danos psicológicos e físicos, como ansiedade, estresse crônico, depressão, síndrome de burnout, queda de autoestima, insônia, distúrbios alimentares, transtornos psicossomáticos e risco aumentado de suicídio em casos graves.
A advogada Mariana Freire pondera que, quando comprovado que a empresa contribuiu ou não agiu para prevenir o adoecimento mental do trabalhador, ela pode ser responsabilizada administrativamente com o arbitramento de multas, bem como judicialmente, podendo ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, reintegrar o trabalhador ao cargo anteriormente ocupado e custear tratamentos médicos decorrentes de doenças adquiridas em virtude do labor prestado.
Os transtornos mentais só dão direito ao afastamento das atividades laborativas se for apresentado atestado médico indicando a necessidade de afastamento por apresentar incapacidade laboral.“Em posse do atestado médico constando qual patologia possui e o tempo necessário de afastamento das atividades laborais, o trabalhador deve apresentar o referido atestado à empresa”, explica Mariana Freire.
“Depende do contexto, pois o home office garante a redução do tempo gasto em deslocamento para o trabalho, mais tempo para lazer, família e autocuidado, ambiente mais silencioso e com menos interrupções e redução de gastos com transporte, alimentação fora de casa, roupas e combustível”, reforça a advogada Mariana Freire. Ela continua: “em contrapartida, pode causar dificuldade de separação entre vida pessoal e profissional, além de permitir o excesso de horas trabalhadas, não garantir uma estrutura adequada de trabalho e propiciar uma maior pressão por produtividade sem pausas”. Então o trabalho home office não gera, necessariamente, adoecimento psicológico, pois depende do contexto em que o trabalhador está inserido.
O mês em alusão ao Setembro Amarelo é dedicado à prevenção do suicídio e à promoção do cuidado com a saúde mental. A campanha tem ganhado força no Brasil devido ao grande número de pessoas afastadas do ambiente de trabalho devido a problemas psicológicos.
De acordo com os dados do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de 472 mil pessoas foram afastadas do trabalho em 2024 devido a transtornos mentais no país. Se compararmos com 2023, houve um aumento de 68%. Ansiedade e depressão foram os principais motivos.
Com o objetivo de esclarecer os direitos trabalhistas relacionados à saúde mental e alertar sobre os deveres legais das empresas, a advogada trabalhista da Marcos Inácio Advogados, Mariana Freire, explica:
1. Como a Lei da Reforma Trabalhista impacta na proteção da saúde mental dos trabalhadores?
2. Quais são os principais riscos de saúde mental no ambiente de trabalho hoje?
3. Quais são as obrigações legais das empresas em relação à saúde mental dos colaboradores?
4. O que caracteriza assédio moral e como ele impacta a saúde psicológica do trabalhador?
5. Empresas podem ser responsabilizadas judicialmente se a rotina de trabalho adoecer o funcionário?
6. O trabalhador tem direito a afastamento em casos de transtornos mentais? Como funciona?
Se o afastamento for de até 15 dias, a empresa afasta o trabalhador das atividades e efetua normalmente o pagamento do salário. Se o afastamento for superior a 15 dias, será necessário o trabalhador requerer ao INSS a concessão de benefício por incapacidade temporária [antigo auxílio-doença], pois a empresa só é obrigada a pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Por fim, se for comprovado que há nexo causal entre o transtorno mental que acomete o trabalhador e o trabalho desempenhado, o referido transtorno é reconhecido como doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, garantindo estabilidade por 12 meses após o retorno ao labor.
7. O trabalho home office tem aumentado processos relacionados à saúde mental?
