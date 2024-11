Sexta & Som encerra outubro com apresentação da Banda Odile no Mangabeira Shopping A programação musical do Sexta & Som deste mês de outubro chega ao fim com um show cheio de energia da Banda Odile, nesta sexta-feira...

Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share