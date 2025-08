Sine-JP oferta mais de 360 vagas de emprego a partir desta quarta (6)

Foto: Divulgação/Secom-JP

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 368 vagas de emprego a partir desta quarta-feira (6).

A construção civil concentra o maior número de vagas, com destaque para 68 oportunidades para servente de obras — das quais 64 exigem, no mínimo, seis meses de experiência e Ensino Fundamental (completo ou incompleto). Também há 43 vagas para pedreiro, com os mesmos critérios de escolaridade e experiência.

No setor de transportes, são oferecidas 20 vagas para motorista de ônibus. Para concorrer, é necessário ter Ensino Médio completo e, pelo menos, seis meses de experiência comprovada em carteira.

Os interessados devem comparecer à sede do Sine-JP a partir desta quarta. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, localizado na Praça Antenor Navarro, no bairro do Varadouro.

Para realizar o cadastro e participar do processo seletivo, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos estão disponíveis no Painel da Empregabilidade, no site da Prefeitura de João Pessoa, ou pelo telefone (83) 98654-8978.

