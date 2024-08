Sine-PB disponibiliza mais de 800 vagas de emprego a partir desta segunda (26) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferta 888 vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (26), em 13 cidades. João... Portal Correio|Do R7 25/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 25/08/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-