Sine-PB ofertará mais de 850 vagas de emprego em 13 cidades da Paraíba

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) irá ofertar, a partir desta segunda-feira (1), 862 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas em 13 municípios, sendo: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Mamanguape, Sapé, Bayeux, Patos, Itaporanga e Cajazeiras.

O maior número de vagas está concentrado na capital paraibana, com 531 oportunidades. A área de operador de telemarketing ativo e receptivo é a que tem a maior quantidade (300). Campina Grande vem em sequência, com 102 cargos, e o destaque é para as funções de motorista (30) e representante comercial autônomo (20).

Também há vagas disponíveis no Conde, com 50 vagas, sendo 10 para auxiliar de pedreiro.

Há oportunidades nas cidades de Santa Rita (25), Bayeux (15), Sapé (9), Guarabira (23), Princesa Isabel (24), São Bento (32), Itaporanga (3), Patos (29), Cajazeiras (10), Mamanguape (4).

