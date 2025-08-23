Sine-PB ofertará mais de 900 vagas de emprego em 16 cidades da Paraíba O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) irá ofertar, a partir desta segunda-feira (25), 946 vagas de emprego. As oportunidades... Portal Correio|Do R7 23/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h37 ) twitter

(Foto: Divulgação/ Secom-PMJP) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) irá ofertar, a partir desta segunda-feira (25), 946 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas em 16 municípios, sendo: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Mamanguape, Sapé, Bayeux, Patos, Cabedelo, Monteiro, Itaporanga, Pombal e Cajazeiras. O maior número de vagas está concentrado na capital paraibana, com 504 oportunidades. A área de operador de telemarketing ativo e receptivo é a que tem a maior quantidade (300). Santa Rita vem em sequência, com 143 cargos, e o destaque é para as funções de embalador a mão e operador de máquinas fixas, com 50 vagas cada. Também há vagas disponíveis na Rainha da Borborema, com 84 vagas, sendo 30 para ajudante de motorista. Há oportunidades nas cidades de Cabedelo (9), Bayeux (29), Guarabira (18), Princesa Isabel (42), Conde (30), Sapé (7), São Bento (31), Pombal (1), Patos (11), Cajazeiras (22), Monteiro (3), Itaporanga (3) e Mamanguape (9).