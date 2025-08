Sistema Correio comemora 72 anos de conexão e proximidade com o povo paraibano

O Sistema Correio de Comunicação celebra 72 anos de trajetória neste dia 5 de agosto e se firma, cada vez mais, como o maior sistema de comunicação da Paraíba. A história começou com o jornal impresso Correio da Paraíba, que, por décadas, acompanhou os principais fatos do estado e do Brasil, registrando capítulos importantes da vida dos paraibanos. Com o tempo, o que era apenas um jornal transformou-se também em um sistema multimídia que une tradição, inovação e compromisso com a informação.

A TV Correio, afiliada da Record na Paraíba, entrou no ar nos anos 80 e segue sendo referência de credibilidade. Ela é, inclusive, a única emissora do estado com sinal retransmitido a partir de João Pessoa para os 223 municípios paraibanos, garantindo alcance e cobertura como nenhuma outra.

TV Correio desponta cada vez mais como a grande amiga do povo paraibano, com uma vasta programação televisiva (Arte: Marketing / Sistema Correio)

No ambiente digital, o Sistema Correio segue em constante evolução. O canal da TV Correio no YouTube já reúne mais de meio milhão de inscritos, e o Instagram soma mais de 315 mil seguidores, números que refletem a confiança e o interesse do público nas mais diversas plataformas.

Outro pilar da presença digital é o Portal Correio, que há 21 anos se consolidou como uma das principais fontes de informação online do estado. Atualizado em tempo real, o portal conecta leitores da Paraíba, do Brasil e do mundo, sempre com credibilidade e agilidade.

O podcast Poder em Debate, com Victor Paiva, vem recebendo grandes nomes da política paraibana para debater o que acontece em nosso estado (Foto: Marketing / Sistema Correio)

“São 72 anos de história. Muitas histórias contadas. O momento é sempre da gente olhar um pouquinho para trás, com gratidão, com reconhecimento desse trabalho em equipe, coletivo, que construiu toda essa história. E também lembrar do presente, das nossas conquistas, do nosso momento, das nossas inovações e tudo aquilo que estamos construindo, pensando no futuro. Somos um sistema que construiu junto com a Paraíba, com os paraibanos, ouvindo as histórias desses paraibanos, lutando pelas causas, criando esperança também no coração dessas pessoas”, disse Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio de Comunicação.

O alcance do sistema também se estende pelo rádio, por meio da Correio SAT. A rede via satélite reúne 14 emissoras espalhadas por todas as regiões do estado, levando conteúdo de qualidade do Litoral ao Sertão, com uma programação que informa, forma e entretém.

Rádio Correio 98 FM segue sendo referência na seara radiofônica (Foto: Portal Correio)



Com um olhar voltado para além da comunicação, o Sistema Correio também atua no campo social. O Instituto Solidariedade, criado pela diretora executiva Beatriz Ribeiro, desenvolve projetos em todo o estado, com ações voltadas à cidadania, à educação, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Em seus 72 anos, o Sistema Correio segue sendo sinônimo de inovação e de confiança para o povo paraibano.

