A consultoria estratégica realizada pela MIDIACOM, em parceria com o Escritório de Mídia realizou encontros presenciais com profissionais das emissoras associadas. Foram três eventos em João Pessoa, Campina Grande e Patos, além de visitas diretas às emissoras dessas localidades, ampliando o alcance de uma escuta ativa e personalizada. Mais de 30 emissoras de rádio e TV, incluindo as empresas do Sistema Correio, participaram da iniciativa que reuniu cerca de 60 profissionais dos setores comercial, OPEC e marketing. O objetivo foi de conhecer de perto as equipes, entender suas rotinas, identificar pontos de atenção e reconhecer oportunidades para crescimento. A ação faz parte de um processo amplo de diagnóstico e capacitação do setor, com foco em fortalecer a competitividade, a sustentabilidade e a geração de receita das empresas associadas. Nos encontros, foram debatidos desafios diários, possibilidades de aprimoramento, estratégias de qualificação profissional, relação com a associação e propostas para o fortalecimento conjunto do mercado. A participação ativa e o engajamento dos profissionais se destacaram em todas as cidades. Segundo a MIDIACOM, essa escuta próxima e direcionada tem sido um diferencial estratégico, permitindo reunir informações essenciais para a criação de um plano de ação alinhado às demandas específicas de cada região e de cada emissora. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Sistema Correio participa de encontros estratégicos para fortalecer o setor de rádio e TV apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.