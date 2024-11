Sobe para 95 o número de cidades em situação de emergência por causa da seca, na Paraíba

Estiagem predomina em grande parte dos municípios paraibanos (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR) aumentou para 95 o número de municípios da Paraíba em situação de emergência por causa da estiagem. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14).

Com a entrada de Aparecida, a lista representa quase 43% dos municípios do estado. Agora, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

