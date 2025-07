Sudema embarga abatedouro de aves que jogava esgoto em galeria pluvial, em Mangabeira

Portal Correio |Do R7

(Sudema/Divulgação)

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) embargou um abatedouro de aves que estava despejando esgoto sem tratamento em uma galeria pluvial, no Distrito Industrial de Mangabeira, em João Pessoa.

Em nota, a Sudema explicou que, após uma vistoria no local, feita nesta quarta-feira (30), fiscais constataram a existência de uma tubulação conectada diretamente à galeria de drenagem por meio de uma ligação irregular criada para desviar o fluxo de efluentes do trajeto adequado, que seria o sistema de tratamento – segundo o órgão, os resíduos estavam sendo despejados em afluentes do Rio Cabelo.

O abatedouro foi embargado até que todas as irregularidades sejam corrigidas e a Sudema ainda aplicou uma multa correspondente a R$ 10 mil. O proprietário do abatedouro também foi conduzido à delegacia.

