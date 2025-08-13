Sudema embarga dois matadouros por despejar restos de animais no meio ambiente A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) resultou no embargou as atividades de dois matadouros localizados nas... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h38 ) twitter

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) resultou no embargou as atividades de dois matadouros localizados nas cidades de Santa Rita e Esperança. As ações aconteceram entre segunda (11) e terça-feira (12), resultando na identificação de diversas irregularidades e danos potenciais ao meio ambiente. Santa Rita Em Santa Rita, o estabelecimento privado já havia tido suas atividades embargadas, mas retomou o trabalho sem regularização das pendências. Ainda foi constatado o lançamento irregular de efluentes sem tratamento na natureza. O empreendimento foi multado em mais de R$24 mil. Esperança Já na cidade de Esperança, a operação aconteceu no Matadouro Público Municipal, onde foi constatada a ausência de licenciamento ambiental, o lançamento irregular de efluentes com sangue sem tratamento no solo e em corpo hídrico próximo e o lançamento irregular de resíduos sólidos, como carcaças e chifres, no meio ambiente. As multas aplicadas somam 414 UFR-PB, o que corresponde a R$33.400. Ambos os estabelecimentos tiveram as atividades embargadas até a regularização das pendências junto aos órgãos ambientais competentes. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Sudema embarga dois matadouros por despejar restos de animais no meio ambiente apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.