Sula Miranda é a jurada convidada do Canta Comigo Teen deste domingo (11)

Sula Miranda é conhecida como a “Rainha dos Caminhoneiros” (Foto: Edu Moraes/RECORD)

Mais uma classificatória do Canta Comigo Teen vai ao ar neste domingo (11).Na disputa tudo pode mudar até a última nota, pois cada momento é decisivo. Será que os jovens talentos vão conseguir emocionar o painel de 100 jurados? As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Na sexta classificatória, o público acompanha interpretações de sucessos como: Malandro, de Elza Soares; Borboletas, da dupla Victor e Léo; Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, do Lô Borges; Sobrevivi, daGlória Groove; Rock You Like a Hurricane, da banda Scorpions; Solteiro Forçado, daAna Castela; I’d Rather Go Blind, deEtta James; Nuvem de Lágrimas, daRoberta Miranda; Esqueça-me Se For Capaz, de Maiara e Maraísa & Marília Mendonça; Carinhoso, dePixinguinha, e entre outros.

A jurada convidada deste domingo é Sula Miranda. A cantora e apresentadora começou sua vida musical como integrante do grupo As Melindrosas, já sua carreira solo foi em 1986, quando passou a cantar sertanejo. Com a música Caminhoneiro do Amor, ela explodiu nacionalmente e, em dois meses, todas as rádios estavam reproduzindo. Dias depois do lançamento, as vendas lhe renderam um disco de ouro, com mais de 100 mil cópias vendidas e recebeu o título de “Rainha dos Caminhoneiros”.

Na atração, ainda acontece o emocionante e divertido Desafio dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

