Supremo da Venezuela ratifica reeleição de Maduro em decisão final O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela emitiu, nessa quinta-feira (22), a decisão definitiva sobre a eleição presidencial... Portal Correio|Do R7 23/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-