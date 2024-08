Suspeito de agredir mãe, pai e irmãos é liberado em audiência de custódia Um homem de 24 anos preso em flagrante após agredir familiares em Santa Rita, é liberado após uma audiência de custódia, na tarde desta... Portal Correio|Do R7 20/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h53 ) ‌



