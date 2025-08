Suspeito de importunação sexual em consultório odontológico é preso em João Pessoa Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (4) suspeito de importunar sexualmente uma dentista durante um atendimento odontológico... Portal Correio|Do R7 04/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h57 ) twitter

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (4) suspeito de importunar sexualmente uma dentista durante um atendimento odontológico em João Pessoa. O crime aconteceu na última quinta-feira (31) e foi registrado por câmeras de segurança do consultório. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi ao local para realizar um procedimento de clareamento dental. No final do atendimento, quando estava sozinho com a dentista na sala, ele teria exposto as partes íntimas. A profissional pediu que ele parasse e encerrou o atendimento imediatamente. Na mesma noite, o homem fez uma videochamada para o número do consultório e repetiu o ato. Dessa vez, quem atendeu foi outra dentista, que registrou um boletim de ocorrência. A prisão foi realizada no bairro de Valentina, por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e da inteligência da Polícia Civil. O suspeito foi encaminhado para a DEAM, no Centro da capital, onde permanece à disposição da Justiça.