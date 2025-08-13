Suspeito de integrar quadrilha de roubo de carros é preso em João Pessoa Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Mangabeira, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Mangabeira, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carros na Capital. Outro integrante do grupo já encontra-se preso.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo tinha como alvo condutoras mulheres. Até o momento, foram identificadas três vítimas das ações criminosas. Após os roubos, os veículos tinham as placas trocadas e eram colocados à venda pela internet.

As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes, entre eles, o líder do grupo.

