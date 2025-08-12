Suspeito de matar homem após briga em Cajazeiras é preso O suspeito de matar um homem de 32 anos com um tiro na testa, na cidade de Cajazeiras, foi preso nessa segunda-feira (11), no Sertão... Portal Correio|Do R7 12/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crime aconteceu em loja de conveniência em Cajazeiras, no Sertão paraibano (Imagem: TV Correio) O suspeito de matar um homem de 32 anos com um tiro na testa, na cidade de Cajazeiras, foi preso nessa segunda-feira (11), no Sertão da Paraíba. O crime aconteceu na última sexta-feira (8), após uma briga entre suspeito e vítima. Os dois homens estavam numa loja de conveniência da cidade, quando começaram a discussão. De acordo com o suspeito, os homens não se conheciam. Ele também afirmou aos policiais que atirou contra o homem porque havia sofrido ameaças. Após cometer o crime, o suspeito, que é um vendedor ambulante de 40 anos, jogou a arma fora. O homem foi localizado e preso na zona rural da cidade de Sousa, onde estava escondido na casa de parentes. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Suspeito de matar homem após briga em Cajazeiras é preso apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.