Suspeito de praticar extorsão mediante sequestro em Pernambuco é preso em João Pessoa

Central de Polícia Civil de João Pessoa (Foto: Divulgação)

Um homem suspeito de praticar extorsão mediante sequestro no estado de Pernambuco foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro de Gramame, em João Pessoa, em uma ação conjunta das polícias civis da Paraíba e Pernambuco.

De acordo com o delegado Braz Morroni, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, o suspeito estava morando em João Pessoa há pelo menos três anos. Ele seria integrante de uma quadrilha que pratica extorsão mediante sequestro – além deste suspeito preso na Paraíba, a Polícia Civil de Pernambuco também investiga suspeitos de integrar a quadrilha no próprio estado e na região Sul do país.

O suspeito foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel, e vai aguardar pela audiência de custódia. Pelo fato do crime ter sido cometido em Pernambuco, logo após a audiência, ele deverá ser transferido para o estado vizinho.

