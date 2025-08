Tarifaço: Sindalcool sai em defesa do etanol e cita prejuízos econômicos para a Paraíba O Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba (Sindalcool-PB), que representa as usinas de etanol e açúcar... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h17 ) twitter

O Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba (Sindalcool-PB), que representa as usinas de etanol e açúcar na Paraíba, divulgou nesta sexta-feira (1º) uma nota pública “Pela defesa do etanol brasileiro, do equilíbrio comercial e de uma parceria estratégica e sustentável com os Estados Unidos”. O documento é uma ao ‘tarifaço’ anunciado pelos Estados Unidos, que deve entrar em vigor no próximo dia 7 de agosto. No texto, o Sindalcool defendeu a ampliação da cooperação do Brasil com os EUA, buscando relações baseadas em respeito mútuo, confiança e sustentabilidade, com o objetivo fortalecer a bioenergia e a inovação. Veja a nota oficial na íntegra: Brasil e Estados Unidos respondem juntos por cerca de 80% da produção mundial de etanol, e têm, portanto, uma responsabilidade compartilhada na promoção global dos biocombustíveis como solução para a descarbonização do transporte, da aviação e do setor marítimo. No entanto, a assimetria atual nas políticas comerciais e ambientais entre os dois países impõe obstáculos à construção de uma aliança verdadeiramente estratégica. Enquanto o Brasil substitui 45% da gasolina no ciclo Otto por etanol, os EUA mantêm a mistura em apenas 10%. A produção americana alcança 60 bilhões de litros, com um excedente de 7 bilhões de litros que são exportados agressivamente, muitas vezes com apoio diplomático e tarifário. O Brasil, por sua vez, possui um mercado equilibrado, com forte crescimento da produção de etanol de milho, inclusive com chegada ao Nordeste, e não tem necessidade estrutural de importar etanol. A tarifa de 18% vigente é uma salvaguarda legítima, especialmente diante dos impactos verificados durante surtos de importação, como os de 2017 e 2018. O etanol brasileiro, especialmente o produzido a partir da cana-de-açúcar, possui uma pegada de carbono significativamente menor: 22 gCO₂/MJ contra 66 gCO₂/MJ do etanol americano de milho. Adotar etanol importado com maior intensidade de carbono contraria os compromissos ambientais do Brasil e os objetivos globais de descarbonização, sobretudo às vésperas da COP sediada em território nacional. Adicionalmente, o mercado americano de açúcar permanece altamente protegido, com uma cota global de 1,1 milhão de toneladas distribuída entre 42 países. O Brasil, que detém quase 50% das exportações mundiais, tem direito a apenas 155 mil toneladas e viu recentemente a eliminação da cota de açúcar orgânico — medidas que afetam diretamente regiões como a Paraíba e o Nordeste do Brasil. Ressaltamos que a presente tarifação se trata de um acréscimo sobre a taxa de 83% sobre o açúcar brasileiro que os Estados Unidos mantiveram nos últimos 30 anos como defesa do mercado à produção local. Ainda assim, nós no Brasil estamos dispostos a ampliar o engajamento com os Estados Unidos, evitar julgamentos precipitados, administrar as diferenças com maturidade e explorar mecanismos consistentes de cooperação. É urgente fortalecer canais bilaterais de comunicação e consulta, baseados em visão objetiva, racional e pragmática, promovendo uma percepção estratégica correta entre as partes. Relações baseadas em unilateralismo e práticas de pressão comercial (bullying) devem ser substituídas por respeito mútuo, previsibilidade e construção de confiança. O futuro dessa relação passa por investimentos mútuos sustentáveis. Nós do Brasil vemos oportunidades reais para a ampliação de investimentos norte-americanos, em especial em regiões estratégicas como o estado da Paraíba e o Nordeste brasileiro, territórios com grande potencial na bioenergia. Da mesma forma, espera-se o reconhecimento e a ampliação dos investimentos brasileiros nos Estados Unidos, criando um ecossistema de inovação e geração de valor recíproco. O Sindalcool reitera seu compromisso com a sustentabilidade, a justiça climática, a integridade econômica do setor sucroenergético e a construção de uma agenda bilateral baseada na cooperação, na equidade e na confiança mútua. O etanol brasileiro não é apenas um produto – é uma solução climática de alcance global. João Pessoa, 01 de Agosto de 2025 Sindalcool Defesa da Cadeia Produtiva da Cana de Açúcar Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Tarifaço: Sindalcool sai em defesa do etanol e cita prejuízos econômicos para a Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.