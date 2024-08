TCE bloqueia as contas das prefeituras de Bayeux, Massaranduba e Cuitegi O Tribunal de Contas da Paraíba bloqueou, nesta sexta-feira (2), as contas bancárias das prefeituras de Bayeux, Cuitegi e Massaranduba... Portal Correio|Do R7 02/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-