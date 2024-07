Termina hoje prazo para convocação de vagas remanescentes do Fies Termina hoje (19) o prazo para a convocação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que não foram preenchidas... Portal Correio|Do R7 19/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 12h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-