Terminam neste domingo (20) as inscrições para o concurso da prefeitura de São José de Piranhas Terminam neste domingo as inscrições para o concurso da Prefeitura de São José de Piranhas, no Sertão paraibano. O certame oferece... Portal Correio|Do R7 20/10/2024 - 09h07 (Atualizado em 20/10/2024 - 09h07 )

(Foto: Divulgação) Terminam neste domingo as inscrições para o concurso da Prefeitura de São José de Piranhas, no Sertão paraibano. O certame oferece 356 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 6.000,00. VEJA O EDITAL COMPLETO Para os cargos de nível fundamental, a taxa de inscrição é de R$ 75. Já os de nível médio vão pagar R$ 95 e superior, R$ 115. Duas etapas Na primeira, os candidatos farão uma prova objetiva em 24 de novembro e prova de títulos que deve acontecer em 24 de janeiro de 2025. Já em 9 de fevereiro, está prevista a realização da prova prática. Veja os cargos ofertados: Fundamental Incompleto Agente de Correição Animal: 2 vagas

Auxiliar de Magarefe: 4 vagas

Calceteiro: 3 vagas

Coveiro: 2 vagas

Gari: 30 vagas

Jardineiro: 6 vagas

Operador de Máquinas Pesadas: 3 vagas

Merendeira: 13 vagas

Pedreiro: 12 vagas

Servente de Obras: 20 vagas

Vigia: 37 vagas

Zelador: 6 vagas Fundamental Completo Auxiliar de Serviços Gerais: 14 vagas

Encanador: 2 vagas

Monitor de CAPS: 1 vaga

Motorista B: 21 vagas

Motorista C: 1 vaga

Porteiro: 14 vagas

Serralheiro: 1 vaga Médio/Técnico Agente Administrativo: 9 vagas

Agente Comunitário de Saúde: 17 vagas

Agente de Combate às Endemias: 3 vagas

Agente Municipal de Trânsito: 5 vagas

Artesão: 1 vaga

Condutor de Ambulância: 5 vagas

Condutor de Veículo Escolar D: 40 vagas

Cuidador de Creche: 3 vagas

Cuidador da NACAP: 3 vagas

Digitador: 4 vagas

Fiscal de Obras: 2 vagas

Fiscal de Vigilância Sanitária: 2 vagas

Mestre de Obras: 2 vagas

Monitor de Informática: 1 vaga

Auxiliar de Consultório Dentário: 2 vagas

Técnico em Enfermagem: 2 vagas Superior Arquiteto: 3 vagas

Assistente Social: 3 vagas

Bibliotecário: 1 vaga

Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais: 15 vagas

Educador Físico na Saúde: 1 vaga

Enfermeiro: 1 vaga

Engenheiro Civil: 3 vagas

Farmacêutico: 1 vaga

Fisioterapeuta: 1 vaga

Fonoaudiólogo: 2 vagas

Inspetor Escolar: 2 vagas

Médico Psiquiatra: 1 vaga

Monitor de Dança: 1 vaga

Monitor de Música: 1 vaga

Monitor de Pintura: 1 vaga

Nutricionista: 1 vaga

Nutricionista Educacional: 1 vaga

Odontólogo: 1 vaga

Procurador Jurídico: 1 vaga

Psicólogo: 3 vagas

Psicopedagogo: 2 vagas

Terapeuta Ocupacional: 1 vaga

Educador Físico: 2 vagas Nível Superior – Magistério: Professor Braile: 1 vaga

Professor de Ciências: 1 vaga

Professor de AEE: 1 vaga

Professor de Artes: 1 vaga

Professor de Educação Física: 1 vaga

Professor de Ensino Fundamental I: 2 vagas

Professor de Libras: 1 vaga

Professor de Geografia: 1 vaga

Professor de Língua Inglesa: 2 vagas

Professor de Língua Portuguesa: 1 vaga

Professor de Matemática: 1 vaga

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp