Terremoto de 8,8 aciona alerta de tsunami no Pacífico e evacuações no Japão e Havaí Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia, na noite de terça-feira (29), desencadeou...

No Japão, foram emitidos alertas para regiões costeiras: moradores devem ir para locais elevados (Reprodução/Redes sociais)

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia, na noite de terça-feira (29), desencadeou alertas de tsunami em várias regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. O tremor, registrado a cerca de 125 quilômetros da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, é considerado o mais forte na área em mais de 70 anos, segundo o Serviço Geofísico da Academia de Ciências da Rússia.

Com profundidade de aproximadamente 19 quilômetros, o abalo sísmico foi classificado como raso, o que aumenta o risco de formação de ondas gigantes. Logo após o tremor, foram registradas marés de até 4 metros em partes da região russa. Em Severo-Kurilsk, contêineres e embarcações foram arrastados, levando o distrito a declarar estado de emergência e a remover cerca de 300 moradores. Autoridades também confirmaram feridos leves, inclusive em um aeroporto local.

Evacuações no Japão e no Havaí

No Japão, sirenes de alerta foram acionadas em pelo menos 21 prefeituras, incluindo Hokkaido e Kanagawa. A Agência Meteorológica do país orientou que 1,9 milhão de pessoas deixassem áreas costeiras diante da expectativa de ondas de até 3 metros. Vídeos mostraram moradores buscando abrigo em pontos altos e até em telhados de casas. O aeroporto internacional de Sendai suspendeu suas operações, assim como balsas em diferentes regiões.

No Havaí, as autoridades determinaram evacuações em zonas de risco e cancelaram voos em Maui. Toda a atividade comercial foi paralisada em áreas próximas ao mar, diante do temor de “ondas destrutivas”. O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico informou que as primeiras ondas já alcançaram a costa do estado.

Alerta se estende pela costa americana e América Latina

Nos Estados Unidos, além do Havaí, o alerta se estende ao Alasca, Oregon, Washington e Califórnia, com previsão de chegada das ondas ao longo da madrugada. Na América do Sul, Chile e Equador entraram em estado de atenção. O Equador prevê ondas de até 1,4 metro nas Ilhas Galápagos, enquanto o Peru e o México monitoram a situação. Países da América Central também foram incluídos na área de risco.

Risco de novos tremores

De acordo com especialistas russos, abalos secundários de magnitude de até 7,5 podem ocorrer nas próximas semanas, o que mantém elevado o nível de alerta. A Península de Kamtchatka, localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, é uma das regiões mais ativas do mundo em termos sísmicos e vulcânicos.

Preocupação internacional

O episódio reacendeu temores de desastres semelhantes ao de 2011, quando um terremoto seguido de tsunami devastou o Japão e provocou a crise nuclear em Fukushima. Autoridades japonesas já retiraram preventivamente trabalhadores da usina e reforçaram protocolos de emergência.

Enquanto isso, governos da Ásia e da América seguem monitorando a evolução do fenômeno, com possibilidade de novas evacuações nas próximas horas.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Terremoto de 8,8 aciona alerta de tsunami no Pacífico e evacuações no Japão e Havaí apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.