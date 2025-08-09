Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York, e suspeito é detido Um tiroteio na avenida Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (09)....

Tiroteio na Times Square aconteceu na madrugada deste sábado (9). (Foto: Reprodução/X)

Um tiroteio na avenida Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (09).

Tiroteio ocorreu em um dos pontos turísticos mais populares do mundo por volta da 1h20 da madrugada (2h20 no horário de Brasília). O tumulto aconteceu nas esquinas das ruas West 44th Street e 7th Avenue. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Nova York, ou NYPD.

Suspeito seria um adolescente de 17 anos, segundo a polícia. O NYPD informou que o jovem foi detido, e a polícia recuperou a arma utilizada no crime.

Os tiros deixaram três pessoas feridas. Entre elas, estava um homem de 19 anos, baleado no pé direito, um de 65 anos baleado na perna esquerda, e uma mulher de 18 anos atingida de raspão no pescoço. Eles foram levados ao hospital Bellevue e estão em estado estável, segundo a corporação.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local. Houve uma discussão verbal entre o atirador e uma das vítimas, segundo a polícia.

Nova York vive uma disputa eleitoral para a prefeitura. Crimes em locais de grande movimentação têm sido uma das principais discussões. Segundo o jornal The New York Times, no final do mês passado, um atirador matou quatro pessoas em um prédio de escritórios comerciais na Park Avenue, incluindo um policial de Nova York de folga.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York, e suspeito é detido apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.