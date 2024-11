TJPB forma lista tríplice da OAB-PB para vaga de desembargador; veja os nomes O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) formou, nesta terça-feira (5), a lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil para a vaga... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h48 ) twitter

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) formou, nesta terça-feira (5), a lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil para a vaga de desembargador, pelo critério do Quinto Constitucional. Eles fizeram parte de uma lista sêxtupla, eleita por mais de 10 mil advogados. Após o voto dos desembargadores, a lista tríplice ficou da seguinte forma: Anna Carla Lopes

Thiago Leite

Anna Carla Lopes

Thiago Leite

Breno Wanderley O documento será enviado ao governador do Estado, João Azevedo, que escolherá um nomes entre os indicados.