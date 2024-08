Tom Cavalcante comemora estreia do Acerte ou Caia na RECORD: ‘Voltei em grande estilo’ De volta às telas da RECORD, Tom Cavalcante irá comandar o game show Acerte ou Caia, que estreia no dia 18 de agosto, às 14h. As informações... Portal Correio|Do R7 02/08/2024 - 11h23 (Atualizado em 02/08/2024 - 11h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-