Trabalhadora rural morre em acidente de moto na zona rural de Santa Rita

(Foto: Reprodução / TV Correio)

Um dia que tinha tudo para ser de comemoração acabou se tornando uma tragédia. A trabalhadora rural Renata Ferreira de Melo, de 27 anos, morreu em um acidente de moto no fim da tarde desta terça-feira (5), em uma estrada vicinal que liga o município de Santa Rita a uma usina de cana-de-açúcar da região.

De acordo com informações do repórter Jonas Batista, da TV Correio, Renata trabalhava na equipe de irrigação das plantações e, horas antes, havia comemorado com colegas o seu primeiro ano de trabalho na empresa. Mas, no trajeto de volta para casa, após o expediente, ela perdeu a vida.

Segundo testemunhas, o corpo foi encontrado por pessoas que passavam pela estrada, próximo ao fim do dia. A motocicleta estava caída e, ao lado, Renata já sem sinais vitais. Uma equipe do Samu foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito.

Ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. A principal suspeita é que Renata tenha colidido com algum veículo — possivelmente um carro — já que apresentava um ferimento contundente no rosto, característico de trauma violento.

(Foto: Reprodução / TV Correio)

Renata era mãe de um menino de seis anos, que agora ficará sob os cuidados da família. A Polícia Civil deve investigar o caso e apurar se houve envolvimento de outro veículo e se o acidente pode ter sido provocado por terceiros.

O corpo foi removido ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para exame pericial.

“A vítima foi encontrada já sem vida, infelizmente. Apresentava sinais de rigidez cadavérica. Tudo indica que a morte foi imediata, diante do impacto. Havia hematomas na região do crânio”, explicou o enfermeiro César Silva, que atendeu a ocorrência. ( “A vítima foi encontrada já sem vida, infelizmente. Apresentava sinais de rigidez cadavérica. Tudo indica que a morte foi imediata, diante do impacto. Havia hematomas na região do crânio”, explicou o enfermeiro César Silva, que atendeu a ocorrência. )