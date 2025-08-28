Trânsito de João Pessoa sofre mudança no bairro Bessa a partir desta quinta (28) A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai modificar, a partir desta quinta-feira (28), o sentido... Portal Correio|Do R7 28/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h37 ) twitter

(Foto: Semob-JP/Divulgação) A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai modificar, a partir desta quinta-feira (28), o sentido de circulação de uma rua no bairro Bessa. A modificação acontecerá na Rua Fernando Honorato Pereira, que atualmente opera com o fluxo de veículos em mão dupla. A via passará a operar em mão única, formando um binário com a Rua Francisco Leocádio Ribeiro, evitando os conflitos de trânsito no trecho. De acordo com o órgão, o objetivo da mudança é melhorar a fluidez e a segurança viária no local, por conta de um colégio com grande demanda de veículos nos horários de entrada e saída dos alunos. Para orientar os motoristas, a Semob-JP vai manter agentes de mobilidade no local nos primeiros 10 dias. Veja o trecho